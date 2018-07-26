В ДНР обследовали пути конвоя МЧС на наличие взрывоопасных предметов

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики проверили 90 километров дорог по пути следования гуманитарного конвоя МЧС РФ для обеспечения безопасности и предупреждения терактов, сообщили в четверг в МЧС ДНР.

Семьдесят девятая автоколонна МЧС РФ в четверг доставил в Донбасс более 500 тонн гуманитарных грузов.

"Сегодня в результате выполненной работы был проверен участок автодороги от таможенного поста "Успенка" до места разгрузки гуманитарного конвоя на складах МЧС в Буденовском районе Донецка. Было обследовано 90 километров автомобильных дорог, а также более пяти гектаров обочин вдоль пути следования конвоя", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве отметили, что обследование проводилось "с целью обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов". Взрывоопасное предметы не обнаружены.

Министерство госбезопасности ДНР в конце июня сообщило, что на въезде в Иловайск был взорван памятный знак за оборону города. Одна из версий причин взрыва, которую выдвинули правоохранители – это попытка сорвать прохождение гумконвоя МЧС РФ, который в этот день проезжал этот участок дороги.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 78 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 76 тысяч тонн гуманитарных грузов.