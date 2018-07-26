Трамп одержал тотальную победу над ЕС, считает европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером одержал тотальную победу над Евросоюзом, считает директор центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

В ходе встречи в Вашингтоне Юнкер и Трамп договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

"Я считаю, что господин Трамп одержал тотальную победу, поскольку Юнкер, вопреки своим утверждениям, прибыл в Вашингтон с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить защиту позиций Германии. На самом деле центральной фигурой Еврокомиссии является (генеральный секретарь – ред.) немец Мартин Селмайр, который транслирует Еврокомиссии требования правительства Германии. Для немцев же главной целью было избежать пошлин США на продукцию своего автомобильного экспорта", — сказал эксперт в четверг РИА Новости.

По его словам, Германия была готова к компромиссу с США ради "сохранения своей позиции доминирующей страны-экспортера, в то время как французы в ситуации шантажа со стороны американцев, хотели от ЕС более твердой позиции, считая, что если уступить требованиям Трампа, это побудит его к атакам на европейское сельское хозяйство, которое для Франции имеет первоочередное значение".

"Все ожидали, что встреча Юнкера с Трампом будет трудной и что между ними даже возможно столкновение, но все прошло очень хорошо, потому что Юнкер полностью капитулировал перед требованиями Трампа. Чтобы избежать пошлин, в действительности, на немецкие автомобили, он согласился на экспорт соевых бобов в Европу и увеличение закупок американского сжиженного природного газа", — сказал аналитик.

Констатировав, что Еврокомиссия под давлением Германии договаривается с США в ущерб интересам других стран-членов ЕС, Томанн отметил, что "невозможно отделять торговые отношения от геополитики и вопросов безопасности".

"В действительности Европа и Германия, в частности, полностью зависимы от США в плане своей безопасности. Германия панически боится потерять эту поддержку США и подвергнуть угрозе международные каналы свободной торговли, которыми она пользуется, и поэтому, к сожалению, готова на любую капитуляцию", — отметил эксперт.

Он с интересом ожидает того, какова будет позиция разных членов ЕС, когда ЕК и США создадут рабочую группу по разрешению торговых споров. "С учетом того, что у французов была полностью отличная позиция, посмотрим, будут ли они блокировать договоренности или нет. В условиях шантажа со стороны Трампа Еврокомиссия неспособна твердо защищать интересы всех членов ЕС", — считает Томанн.