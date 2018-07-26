Юнкер заявил, что хорошо ладит с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у него налажено взаимопонимание с президентом США Дональдом Трампом, что способствовало результативности переговоров в Вашингтоне.
"Переговоры были смягчены тем фактом, что мы, к удивлению, хорошо ладим", — сказал Юнкер европейскому изданию газеты Politico.
По словам главы Еврокомиссии, ранее он дважды общался с Трампом на саммитах G7. При этом президент США говорил "в жестком, но вежливом тоне". "Ему (Трампу) не нравятся те, кто ходит вокруг да около", — сказал Юнкер.
Он сообщил, что переговоры в Вашингтоне продолжались 3,5 часа.