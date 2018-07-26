В США полицейский спас человека от поезда за мгновение до столкновения

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полицейский из американского штата Нью-Джерси спас человека, заснувшего на рельсах, сообщает My Central Jersey.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В полицию поступило сообщение о мужчине, который лежит на путях возле станции Перт-Эмбой.

Приехавший на место офицер Кайл Савойя увидел на рельсах человека и приближающийся поезд. Савойя побежал к спящему с криками: "Уходи! Уходи!" и "Остановите поезд!". Буквально за секунды до столкновения мужчина очнулся и ушел с рельсов.

Весь инцидент попал на камеру нагрудного видеорегистратора полицейского. Камера засняла, как едва не погибший мужчина расплакался и поблагодарил Савойю. Его отправили в больницу на обследование.