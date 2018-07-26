Новый тайфун к концу недели подойдет к Японии и направится на Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Новый тайфун "Джондари" к концу недели подойдет к Токио, после чего направится в сторону Приморья, сообщает Примгидромет.

"Этот тайфун нацелился на Токио. К воскресенью он подойдёт к столице Японии со своими проливными дождями, попытается перевалить остров Хонсю и выйти в Японское море, устремившись на Приморье. Расчёты показывают, что преодолеть Японский архипелаг ему всё-таки удастся, однако его энергетический запас для движения на север практически иссякнет, а помощи извне, для регенерации, скорее всего, не будет. Тем не менее, будем пристально за ним следить до последних его минут", — сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, сейчас на подходе к югу Приморья атмосферный фронт, который в ближайшие сутки принесет в край дожди и уйдёт в Охотское море. В выходные в регионе будет жарко, добавил синоптик.