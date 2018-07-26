Поклонская призвала поднять в ПАСЕ тему нарушения Интерполом прав человека

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала российскую делегацию в ходе выступления на заседании ПАСЕ поднять вопрос о нарушении прав человека в связи со снятием Интерполом с международного розыска всех лиц, совершивших общеуголовные преступления на территории Крыма.

Ранее уполномоченный по правам человека в крымском регионе Людмила Лубина заявила о том, что Интерпол перестал разыскивать лиц, совершивших преступления в Крыму.

Поклонская заявила РИА Новости, что подготовила и направила в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера Думы Петра Толстого, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого обращения с просьбой "вынести вопрос о нарушении Генсекретариатом Интерпола прав человека на межпарламентский уровень, в том числе, если получится, то и в ходе выступления российской делегации на заседании ПАСЕ".

Депутат Госдумы полагает: руководящим структурам Интерпола нужно признать, что они "погорячились и отыграть назад это выходящее за рамки здравого смысла и международного права решение".

"Украинское бюро Интерпола, желая поставить все с ног на голову, в ноябре 2016 года пишет обращение в Генеральный секретариат организации, где отмечает, что "инструменты Интерпола активно используются НЦБ Интерпола МВД России в целях политически мотивированного преследования проукраинских активистов и политических лидеров крымских татар", — заявила депутат.

Политик отметила, что украинские власти призвали генеральный секретариат пересмотреть опубликованные уведомления Интерпола и циркуляры о международном розыске по запросу НЦБ Интерпола МВД России во всех случаях, когда лицо находится в розыске властей Республики Крым или города Севастополя, которые Киев считает незаконными.

По ее словам, генеральный секретариат снял с международного розыска всех лиц, совершивших общеуголовные преступления на территории Крыма, всего более 60 человек, при этом "показав, что такое двойные стандарты даже в такой, казалось бы, однозначной сфере, как розыск уголовников".

Экс-прокурор Крыма отметила, что в мае этого года на Ливадийском международном форуме она постаралась заострить внимание присутствовавших там иностранных парламентариев, экспертов и журналистов на том, что головной офис Интерпола по политическим мотивам исключил из розыскной базы лиц, совершивших преступления в Крыму, однако "никаких оценок на международной арене и никакой реакции самой полицейской организации на случилось".

"Однако недавно ко мне поступили жалобы от жителей Крыма – потерпевших от преступлений. Одна коллективная жалоба и одна индивидуальная. Люди пишут о том, что в результате такого решения они не могут рассчитывать на справедливость, а также на то, что их права, как людей, пострадавших от жестоких и циничных преступлений, будут восстановлены", — заключила Поклонская.