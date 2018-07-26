СМИ: в США конгрессмены выступили с инициативой импичмента замгенпрокурора

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Группа республиканцев из палаты представителей конгресса США выступила с инициативой вынесения импичмента заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну, сообщает телеканал Fox News.

Представление к импичменту обвиняет замгенпрокурора в намеренном утаивании документов и информации от конгресса, неподчинение повесткам и злоупотребление законом о наблюдении за иностранными разведками. Спонсорами инициативы стали 11 конгрессменов-республиканцев.

Отмечается, что спикер палаты представителей Пол Райан не подписал документ.