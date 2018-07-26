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Глава МИД Испании рассказал о миграционном потоке в страну

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4791)
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© AP Photo / Marcos MorenoМигранты в порту Тарифа на юге Испании. Архивное фотоМигранты в порту Тарифа на юге Испании. Архивное фото
© AP Photo / Marcos Moreno

МАДРИД, 26 июл — РИА Новости, Елена Шестернина. Резкое увеличение миграционного потока в Испанию пока не привело к полномасштабному кризису, страна имеет возможности для приема, но они не безграничны, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Huguen
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"Мы не видим, чтобы происходил какой-то огромный наплыв, не надо преувеличивать цифры. Мы далеки от цифр в Италии на пике кризиса… Испания имеет возможности для приема мигрантов, но они не бесконечны. У единой Европы их уже нет, и мы видели это во время пика кризиса", — сказал министр на пресс-конференции в Мадриде.

Он считает, что изменение миграционных потоков из Африки связано с крайне жесткой позицией итальянских властей, закрывших границу — причем в таком виде, который "вызывает вопросы", и что "может создать проблему на европейском уровне даже в большей степени, чем в свою очередь создала позиция восточноевропейских стран".

"Если дверь закрыта в одном месте, то перевозчики людей знают, как перенаправить людей в другое место", — сказал глава МИД.

Боррель считает, что проблему нельзя решить точечно, распределяя по странам мигрантов, находящихся на том или ином корабле. "Это не может быть постоянным решением. Испания тоже может сказать, что надо распределить тысячу мигрантов, которые прибыли в Сеуту. Ведь ситуация аналогичная", — сказал он.

Мигранты в порту Валенсии
© Алехандро Мартинез Велез
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Проблема, по мнению министра, в том, что в ближайшие двадцать лет "Африка будет создавать очень серьезные проблемы". "ЕС не должен концентрироваться на немедленных решениях… Миграционная политика должна строиться в перспективе на 20-30 лет: что делать с 200 миллионами новых жителей, которые появятся в Сахеле. Именно это я как министр предлагаю обсуждать — проблему демографии, экономические проблемы, которые потребуют долгосрочный план, который должна создать Европа", — заявил глава испанского МИД.

По его словам, в настоящее время "нет возможностей для быстрого возвращения тех, у кого нет права на убежище, в страны происхождения". "Пока мы не создадим систему стимулов с тем, чтобы страна происхождения приняла обратно мигранта, проблема не решится. Надо создать систему поощрения, ведь страна и граждане имеют свои интересы", — добавил он.

Глава МИД видит проблему в том, что среди стран, входящих в ЕС, нет единой позиции — "одни говорят, что достаточно поставить палатку Красного Креста, а мы говорим, что нет". "Миграционную проблему надо решать на месте, в странах происхождения. Иначе давление (поток мигрантов — ред.) будет перемещаться из одного региона в другой… На общественное мнение влияет "немедленный эффект" в СМИ — мертвый ребенок на пляже или тонущий корабль. Ищутся немедленные решения, но это не решает проблему в корне", — добавил он.

Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Министр также призывает как можно быстрее реформировать административную и юридическую систему рассмотрения вопроса о предоставлении убежища мигрантам. "В Италии этот процесс занимает 4-5 лет, за это время мигрант пол Европы может пройти…Что делать с людьми? Их нельзя отправлять в тюрьмы, они не совершили никакого преступления, их можно задержать. В Испании открытые центры (для мигрантов), сейчас речь (в ЕС) идет о закрытых центрах. Я не знаю, должны они быть открытыми или закрытыми, но я сторонник достойного обращения с людьми", — сказал министр.

Боррель также призвал Европу контролировать совместно свои внешние границы, в противном случае "пострадает Шенген", что "в определенной степени уже происходит".

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22 414 мигрантов, то с 1 января по 22 июля этого года — 19 586 человек, только с начала июля — 4510 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. С начала 2018 года Италия приняла 17 981 человека, Греция — 15 351, 1492 человека погибли, из них 294 — на пути в Испанию.

Только за среду к южным берегам Испании прибыли 399 человек, Служба спасения на море обнаружила в Гибралтарском проливе и море Альборан 29 лодок.

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