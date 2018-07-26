Сроки Brexit могут быть перенесены, заявил глава МИД Испании

МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Сроки выхода Великобритании из ЕС, намеченного на конец марта, могут быть перенесены, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.
Ранее ЕС сообщал, что соглашение об условиях отделения Британии от ЕС должно быть подготовлено к середине октября — к саммиту глав государств Евросоюза, чтобы оно успело пройти все процедуры ратификации к дате Brexit — 29 марта 2019 года.
"Сложно поверить, что не будет соглашения между ЕС и Великобританией. Невозможно, что ЕС и Великобритания заявят, что при этом разводе будут выносить всю мебель – кто сколько сможет. Какое-то соглашение должно быть. В противном случае потери будут слишком большими для обеих сторон. Другой вопрос, что может подойти время, и будет единогласное решение всех стран ЕС о перенесении даты (Brexit). Это возможно", — заявил министр на пресс-конференции в Мадриде.
По его словам, предстоит "решить много вопросов". "Люди, которые голосовали за Brexit, не были в достаточной степени проинформированы", — заявил глава испанского МИД.
Боррель также напомнил, что Испания не обсуждает отдельно с Великобританией судьбу британцев, обосновавшихся в этой стране. "Двусторонние соглашения не предусмотрены, мы не ведем переговоры с Великобританией. Господин Барнье (Мишель Барнье — главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС) ведет переговоры от имени всех. Это соглашение всех стран, которое должно быть принято всеми странами", — добавил он.
По официальным данным, в Испании живут 253 тысячи 928 британцев, однако реальное число может быть в несколько раз больше. В основном это британские пенсионеры, которые обосновались на испанском побережье.
По данным испанского посольства в Лондоне, в Великобритании живут 112 тысяч испанцев, но эта цифра также не окончательная, поскольку многие граждане Испании официально не регистрируются. Большая часть испанцев в Великобритании работают в сферах здравоохранения и обслуживания.