На границе Газы палестинцы ранили израильского офицера

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Израильский офицер получил ранение, попав под палестинский обстрел на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

В ответ военные открыли огонь по позициям боевиков из правящего движения ХАМАС, где, по данным местных медиков, погибли трое палестинцев.

"В результате инцидента со стрельбой, произошедшего ранее на юге сектора Газа, ранение средней тяжести получил офицер Армии обороны Израиля", — говорится в пресс-релизе. Военные рассказали, что палестинский снайпер открыл огонь "под прикрытием 20 детей, которых послали к пограничному забору в качестве приманки".

Сегодняшняя перестрелка стала самым серьезным инцидентом с прошлой пятницы, когда палестинские группировки и Израиль оказались на грани полномасштабной войны после гибели солдата от пули снайпера и ответных ударов авиации и артиллерии по 70 объектам правящего в анклаве движения ХАМАС.