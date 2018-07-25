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В мире

Контактная группа по Донбассу отметила положительные результаты перемирия

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2018 году (75)
(обновлено: 22:55 25.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСитуация в Донбассе. Архивное фотоСитуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в среду в белорусской столице.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В Минске не обсуждали проведение референдума в Донбассе, заявили в ЛНР
Несмотря на то, что на заседании контактной группы по Донбассу в этот раз отсутствовали полномочные представители России и Киева Борис Грызлов и Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал прошедшую в среду в Минске дискуссию "неплохой".

По словам дипломата, с участием "этих людей с большим политическим опытом другая атмосфера" переговоров.

Плоды "хлебного перемирия"

В беседе с журналистами по итогам переговоров Сайдик отметил положительные результаты объявленного с 1 июля перемирия в Донбассе. "Во-первых, по предварительным данным СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ— ред.), с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения. В частности, согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия", — заявил спецпредставитель ОБСЕ.

При этом дипломат обратил внимание, что и общее число жертв среди гражданских в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. "Надеюсь, что эти заметные тенденции сохранятся и призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", — сказал он.

Вывеска с надписью Донецкая народная республика. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДНР поддержала предложение России продлить работу подгруппы в августе
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что представители Украины саботируют согласование дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня, которые предлагала оформить документально российская сторона и идею принятия которых поддержали в ДНР и ЛНР.

На заседании подгруппы по безопасности в среду в Минске была подчеркнута важность разведения сил и средств противоборствующих сторон, а также отвода тяжелого вооружения.

Россия на заседании контактной группы по Украине призвала Киев не нарушать режим разведения сил в Донбассе и вывести вооружения из Петровского и Золотого, где разведение ранее было проведено, а также обеспечить разведение сил и средств в районе Станицы Луганская, где СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала необходимые для разведения сил семидневные периоды.

Минские соглашения
Минские соглашения

Скандал в гуманитарной подгруппе

Ситуацию в гуманитарной и политической подгруппах, работа которых застопорилась и уже не приводит к достижению конкретных договоренностей, омрачили сообщения о срыве переговоров.

Так, представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева рассказала, что представитель Киева Ирина Геращенко оскорбила на переговорах омбудсмена самопровозглашенной ДНР Дарью Морозову.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
Спецпредставитель ОБСЕ оценил результаты "хлебного" перемирия в Донбассе
По ее словам, опоздавшая на заседание Геращенко начала свое выступление "с антироссийской риторики, не имеющей отношения к вопросам повестки дня". "Все попытки представителей республик вернуть работу в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя. Геращенко, словесно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову, покинула заседание", — рассказала РИА Новости Кобцева. По ее словам, из-за подобного поведения украинского представителя не удалось конструктивно обсудить вопрос обмена удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц.

Сама Геращенко утверждает, что ее хотят отстранить от переговоров по Донбассу. "Представители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком", — написала Геращенко в Facebook, отметив, что республики таким образом якобы пытаются провести "коррекцию состава группы".

Ранее Геращенко уже заявляла, что представители самопровозглашенных республик угрожали ей на переговорах в Минске и требовали убрать ее из переговорного процесса. По данным СМИ, ополченцы хотят вести переговоры только с лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

Эксцессы в политической подгруппе

В политической подгруппе также не обошлось без неприятных моментов.

Ирина Геращенко
© Фото : Верховная рада Украины
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Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что политическая группа в ходе заседания рассмотрела не все вопросы, входящие в повестку дня. "При этом диалог строился крайне сложно и не обошлось без эксцессов. Два представителя Киева в группе досрочно покинули заседание", — сообщил он.

Однако Сайдик заявил, что не было срыва переговоров в рамках политической и гуманитарной подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам дипломата, гуманитарная подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, а также рассмотрела возможности улучшения пересечения линии соприкосновения в Донбассе, в частности, ремонт подхода к мосту в Станице Луганской.

"Участники политической группы продолжили обсуждение вопросов, связанных с имплементацией "формулы Штайнмайера", амнистией и модальностями местных выборов в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — добавил Сайдик.

Переговорщики уходят в "отпуск"

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
Группа по безопасности в Минске обсудила срыв разведения сил в Донбассе
Следующее заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп намечено провести в Минске 22 августа. Однако после возвращения из "отпуска" переговорщики намерены ударно потрудиться.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Россия предложила на следующем заседании контактной группы по Украине продлить работу политической подгруппы до двух дней. По его словам, "приоритеты работы подгруппы неизменны — особый статус Донбасса на постоянной основе по формуле Штайнмайера и амнистия для всех участников конфликта с обеих сторон".

Сайдик же сообщил, что в августе в Минске предусмотрены трехдневные переговоры политической и гуманитарной подгрупп по Донбассу.

При этом самопровозглашенные республики предложили провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции до очной встречи в Минске 22 августа.

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