Контактная группа по Донбассу отметила положительные результаты перемирия

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (75)

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в среду в белорусской столице.

Несмотря на то, что на заседании контактной группы по Донбассу в этот раз отсутствовали полномочные представители России и Киева Борис Грызлов и Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал прошедшую в среду в Минске дискуссию "неплохой".

По словам дипломата, с участием "этих людей с большим политическим опытом другая атмосфера" переговоров.

Плоды "хлебного перемирия"

В беседе с журналистами по итогам переговоров Сайдик отметил положительные результаты объявленного с 1 июля перемирия в Донбассе. "Во-первых, по предварительным данным СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ— ред.), с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения. В частности, согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия", — заявил спецпредставитель ОБСЕ.

При этом дипломат обратил внимание, что и общее число жертв среди гражданских в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. "Надеюсь, что эти заметные тенденции сохранятся и призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", — сказал он.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что представители Украины саботируют согласование дополнительных мер контроля за соблюдением режима прекращения огня, которые предлагала оформить документально российская сторона и идею принятия которых поддержали в ДНР и ЛНР.

На заседании подгруппы по безопасности в среду в Минске была подчеркнута важность разведения сил и средств противоборствующих сторон, а также отвода тяжелого вооружения.

Россия на заседании контактной группы по Украине призвала Киев не нарушать режим разведения сил в Донбассе и вывести вооружения из Петровского и Золотого, где разведение ранее было проведено, а также обеспечить разведение сил и средств в районе Станицы Луганская, где СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала необходимые для разведения сил семидневные периоды.

Скандал в гуманитарной подгруппе

Ситуацию в гуманитарной и политической подгруппах, работа которых застопорилась и уже не приводит к достижению конкретных договоренностей, омрачили сообщения о срыве переговоров.

Так, представитель самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева рассказала, что представитель Киева Ирина Геращенко оскорбила на переговорах омбудсмена самопровозглашенной ДНР Дарью Морозову.

По ее словам, опоздавшая на заседание Геращенко начала свое выступление "с антироссийской риторики, не имеющей отношения к вопросам повестки дня". "Все попытки представителей республик вернуть работу в конструктивное русло наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя. Геращенко, словесно оскорбив представителя ДНР Дарью Морозову, покинула заседание", — рассказала РИА Новости Кобцева. По ее словам, из-за подобного поведения украинского представителя не удалось конструктивно обсудить вопрос обмена удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц.

Сама Геращенко утверждает, что ее хотят отстранить от переговоров по Донбассу. "Представители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком", — написала Геращенко в Facebook, отметив, что республики таким образом якобы пытаются провести "коррекцию состава группы".

Ранее Геращенко уже заявляла, что представители самопровозглашенных республик угрожали ей на переговорах в Минске и требовали убрать ее из переговорного процесса. По данным СМИ, ополченцы хотят вести переговоры только с лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком.

Эксцессы в политической подгруппе

В политической подгруппе также не обошлось без неприятных моментов.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что политическая группа в ходе заседания рассмотрела не все вопросы, входящие в повестку дня. "При этом диалог строился крайне сложно и не обошлось без эксцессов. Два представителя Киева в группе досрочно покинули заседание", — сообщил он.

Однако Сайдик заявил, что не было срыва переговоров в рамках политической и гуманитарной подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам дипломата, гуманитарная подгруппа продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом пленными, а также рассмотрела возможности улучшения пересечения линии соприкосновения в Донбассе, в частности, ремонт подхода к мосту в Станице Луганской.

"Участники политической группы продолжили обсуждение вопросов, связанных с имплементацией "формулы Штайнмайера", амнистией и модальностями местных выборов в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — добавил Сайдик.

Переговорщики уходят в "отпуск"

Следующее заседание контактной группы и ее рабочих подгрупп намечено провести в Минске 22 августа. Однако после возвращения из "отпуска" переговорщики намерены ударно потрудиться.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Россия предложила на следующем заседании контактной группы по Украине продлить работу политической подгруппы до двух дней. По его словам, "приоритеты работы подгруппы неизменны — особый статус Донбасса на постоянной основе по формуле Штайнмайера и амнистия для всех участников конфликта с обеих сторон".

Сайдик же сообщил, что в августе в Минске предусмотрены трехдневные переговоры политической и гуманитарной подгрупп по Донбассу.

При этом самопровозглашенные республики предложили провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции до очной встречи в Минске 22 августа.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>