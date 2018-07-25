В США расширили обвинения против россиянки Осиповой, включив вымогательство

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Обвинения против российской гражданки Богданы Осиповой-Мобли в США расширили на 4 пункта, включая вымогательство, заявил РИА Новости адвокат Осиповой Алексей Тарасов.

"Против Осиповой-Мобли выдвинуты четыре дополнительных обвинения. Эти обвинения были поданы на прошлой неделе, и обвиняют ее в вымогательстве", — сказал Тарасов.

В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью, вернувшейся тогда на родину из США. Российский суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где была задержана правоохранительными органами. По решению американского суда две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения. Девочки сейчас находятся в Калининграде под опекой своей тети.