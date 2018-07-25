Суд на Украине назначил дату рассмотрения апелляции на арест Вышинского

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Апелляция на решение о продлении судом Херсона срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет рассмотрена 30 июля, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Ранее, 11 июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября.

"На 30 июля (назначена — ред.) апелляция по мере пресечения", — сообщил РИА Новости Доманский. Апелляция будет рассмотрена Апелляционным судом Херсонской области Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Кроме того, 19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского — квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.