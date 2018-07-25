Си Цзиньпин призвал к защите международных норм

ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал соблюдать существующие международные нормы, решать конфликты путем переговоров и относиться ко всем странам как к равным, независимо от их размеров.

"Мы, страны БРИКС, должны придерживаться мультилатерализма и призвать все стороны в полной мере соблюдать коллективно сформулированные международные нормы, мы должны относиться ко всем странам как к равным вне зависимости от их размера", — заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал решать все проблемы путем переговоров, противостоять гегемонии, продвигать общее всеобъемлющее сотрудничество и безопасность, прикладывать совместные усилия для посредничества в процессе урегулирования геополитических острых проблем.

По его словам, "существующий миропорядок не идеален", но до тех пор, пока он основывается на правилах и направлен на достижение выгодных для всех результатов, он не может быть отвергнут по чьей бы то ни было воле, и тем более не должен быть разрушен или переделан.