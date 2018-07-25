Помпео оценил решение Турции о переводе пастора Брансона под домашний арест

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поприветствовал решение властей Турции переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году.

"Мы приветствуем запоздалые новости о том, что пастор Брансон был перемещен из тюрьмы под домашний арест в Турции, но этого недостаточно. Мы не видели весомых доказательств против господина Брансона и обращаемся к турецким властям немедленно решить вопрос по нему прозрачным и справедливым способом", — написал Помпео в своем Twitter.

We welcome long overdue news that Pastor Brunson has been moved from prison to house arrest in #Turkey, but it is not enough. We have seen no credible evidence against Mr. Brunson, and call on Turkish authorities to resolve his case immediately in a transparent and fair manner. pic.twitter.com/So2A4hfinZ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 25 июля 2018 г.

​Суд в турецкой провинции Измир постановил в среду переместить под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара подозревает в пособничестве попытке переворота в 2016 году, сообщила газета Hurriyet Daily News.

Решением суда от 25 июля Брансону также запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как отмечает газета, Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона. В сентябре Эрдоган предложил США выдать турецким властям в обмен на Брансона оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

На прошлой неделе Трамп вновь призвал власти Турции как можно скорее освободить Брансона. Предполагается, что задержание пастора может отчасти склонить американский конгресс в сторону того, чтобы заморозить поставку Турции американских истребителей пятого поколения F-35.