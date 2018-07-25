В Горловке погибли два ребенка, предположительно, подорвавшись на мине

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Двое детей погибли, по предварительным данным, подорвавшись на мине в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в среду исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"Поселок Мичурина, за шахтой Изотова, в районе кладбища погибли двое детей. Ориентировочно, подрыв на мине", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.