Адвокат уверен, что Бутина докажет свою невиновность

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита уверена, что российская гражданка Мария Бутина докажет свою невиновность по предъявляемым ей в США обвинениям, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

"Мы уверены, что в результате этого процесса госпожа Бутина будет оправдана, и все поймут, в чем заключается правда", — сказал Дрисколл.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".