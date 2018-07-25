В батумском дельфинарии родился тюлененок

ТБИЛИСИ, 25 июл – РИА Новости. В дельфинарии черноморского курортного города Батуми пополнение – в семье южноамериканских морских львов Педро и Мари родился малыш, сообщает Sputnik Грузия.

Новорожденный имеет темно-коричневый окрас и весит около шести килограммов. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Тюлененок будет питаться материнским молоком в течение 6-8 месяцев.

Батумский дельфинарий распространил уникальные кадры, на которых тюлененку всего несколько минут от роду.

"Видите, как мама заботится о новорожденном. Мама и малыш помещены в специально подготовленное пространство, где они находятся под круглосуточным наблюдением наших тренеров и ветеринаров", — рассказали в дельфинарии.

Это уже седьмой по счету случай рождения морского тюленя в батумском дельфинарии. Очередное пополнение подтверждает, что в плане ухода и содержания обитатели находятся в идеальной среде, под присмотром квалифицированных специалистов, отметили в учреждении.

История Батумского дельфинария начинается с 1975 года. Он был первым демонстрационным дельфинарием на территории Советского Союза и являлся одним из самых больших в мире.

В 1990-е годы, из-за сложной политико-экономической ситуации в Грузии, дельфинарий закрылся и возобновил работу только спустя 20 лет.

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