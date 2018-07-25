В Латвии вертолеты не справляются с лесными пожарами

РИГА, 25 июл — РИА Новости. Горение и тление торфа в Валдгалской волости Латвии продолжается, полностью ликвидировать его смогут только осенние ливни, сообщила журналистам представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

"Вертолеты — большая подмога в тушении пожара на болоте, так как с их помощью можно охранять периметр пожара и тушить его внутри него. Однако, несмотря на это, надо рассчитывать, что, по всей вероятности, полностью ликвидировать горение и тление торфяников смогут только осенние дожди", — сказала она.

Тушение возникшего 17 июля пожара на торфяниках и в лесу в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день. Огнем охвачено более тысячи гектаров.