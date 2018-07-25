В США назвали дату следующего заседания по делу Бутиной

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Следующее заседание по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной пройдет 10 сентября, постановила судья окружного суда в Вашингтоне Таня Чуркан.

Также обвинение должно будет представить до 8 августа проект распоряжения суда по засекречиванию части улик по делу. Зашита обязалась представить возражения на этот проект до 15 августа.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".