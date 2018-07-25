ЕК оставила без ответа вопросы о сдерживании миграции в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия пока не представила конкретных разъяснений по некоторым аспектам разработанных исполнительной властью Евросоюза предложений по сдерживанию притока в Европу мигрантов из Средиземноморского региона, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.

Еврокомиссия во вторник предложила проект плана создания в ЕС "контрольных центров" идентификации беженцев и буферных "региональных платформ высадки" мигрантов, спасенных в Средиземном море на пути к берегам Европы.

"В частности, нет ответа на вопрос, где будут обустраиваться эти "контрольные центры". Ни одна из стран-членов ЕС пока не предложила принять их на своей территории. При этом непонятно, что будет с теми экономическими мигрантами, которым откажут в получении в перспективе статуса беженца", — сказал собеседник агентства.

В обмен на прием у себя мигрантов, которые будут идентифицированы экспертами центров в качестве просителей убежища, Еврокомиссия предлагает членам ЕС выплаты в размере шести тысяч евро за одного человека.

Что касается так называемых региональных платформ высадки, то, по словам источника, эта концепция, одобренная в целом саммитом ЕС в июне и также призванная стать механизмом "сортировки" мигрантов, пока не нашла отклика среди третьих стран. "Несмотря на обещания Еврокомиссии предоставить значительную финансовую поддержку, Марокко и Тунис уже дали понять, что не желают участвовать в проекте", — сказал собеседник агентства.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.