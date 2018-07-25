На Украине направили в суд дело против четырех экс-бойцов "Беркута"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело против четверых бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в избиении участников акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в ноябре 2013 года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Спецподразделение "Беркут" было расформировано после "евромайдана" 2014 года, украинские власти возложили вину за тогда происходящее в том числе на это спецподразделение.

"Генпрокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших милиционеров спецподразделения "Беркут"… причастных к препятствованию проведения собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Независимости в Киеве, а также по фактам незаконных противодействий акциям протеста", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемым инкриминируется "совершение преступления группой лиц", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог", им грозит до 15 лет лишения свободы.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.

В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении "Беркута".