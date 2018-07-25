Киев заблокировал предложение о выплате пенсий в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Киев блокирует предложение о выплате пенсий жителям Донбасса через представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"Острой остается ситуация с выплатами законных пенсионных и социальных пособий украинской стороной. Предложенный ранее вариант выплат людям, у которых нет возможности пересекать линию соприкосновения, через Международный комитет Красного Креста, блокируется украинской стороной стандартными отговорками о якобы невозможности обойти в этой схеме особенности пенсионного законодательства Украины, а также так называемый статус временного переселенца", — написала Талакина на своей странице в Facebook.