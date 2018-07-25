Трамп разочарован тем, что адвокат Коэн записал разговор с ним

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что его бывший адвокат Майкл Коэн сделал аудиозапись их разговора, которая сейчас стала достоянием общественности.

"Какой адвокат станет записывать разговор с клиентом? Очень грустно! Почему запись так резко прекращается (обрезана — ред.), хотя я очевидно говорил (на записи – ред.) о положительных вещах? Я слышал, что есть другие клиенты и многие журналисты, которых записали на пленку – это возможно? Очень жаль!", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN обнародовал аудиозапись 2016 года, на которой Трамп обсуждает со своим адвокатом Коэном некие выплаты, предположительно, в адрес модели журнала Playboy Карен Макдугал.

На прошлой неделе газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн тайно сделал аудиозапись разговора с Трампом, в котором они обсуждали выплаты экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал за ее молчание. Разговор проходил за два месяца до президентских выборов. Адвокаты Коэна обнаружили запись среди конфискованных у него материалов и отправили ее адвокатам Трампа.

В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и Карен Макдугал, которые утверждали, что в прошлом состояли в отношениях с Трампом.