В Ровно заявили о предотвращении убийства бизнесмена по "сценарию Бабченко"

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Полиция Украины пресекла деятельность организованной преступной группировки и предотвратила заказное убийство бизнесмена в украинском Ровно, устроив инсценировку его смерти, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции в среду.
По данным ведомства, в день "убийства" предпринимателя правоохранители задержали двух жителей Киева, которых, по оперативной информации, наняли совершить убийство.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника главного управления Нацполиции в Ровенской области Сергея Волкова.
Кроме того, полицейские также установили, что на счету преступной группировки, которую организовал местный криминальный авторитет, числится поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".
"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору (ОПГ – ред) о подозрении. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", — приводит слова пресс-служба заместителя прокурора Ровенской области Остапа Сидора.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.