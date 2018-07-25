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В Ровно заявили о предотвращении убийства бизнесмена по "сценарию Бабченко"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (234)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции. Архивное фотоСотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Полиция Украины пресекла деятельность организованной преступной группировки и предотвратила заказное убийство бизнесмена в украинском Ровно, устроив инсценировку его смерти, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции в среду.

Брошенные кукла и противогаз на подоконнике в бывшем детском саду города Припять
© РИА Новости / POOL/ Сергей Старостенко
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Ранее управление Нацполиции области в Ровенской области сообщило, что в Ровно застрелили мужчину, 42-летнего местного жителя, частного предпринимателя. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, в день "убийства" предпринимателя правоохранители задержали двух жителей Киева, которых, по оперативной информации, наняли совершить убийство.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника главного управления Нацполиции в Ровенской области Сергея Волкова.

Журналисты во время пресс-конференции президента Украины в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Во время обыска у "исполнителей" были обнаружены гранаты, самодельное взрывное устройство, пистолеты и патроны. Суд взял их под стражу без права внесения залога.

Кроме того, полицейские также установили, что на счету преступной группировки, которую организовал местный криминальный авторитет, числится поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору (ОПГ – ред) о подозрении. После установления его места нахождения и доказательства в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", — приводит слова пресс-служба заместителя прокурора Ровенской области Остапа Сидора.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Она отметила также, что действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

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