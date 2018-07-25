В США политики пока не хотят слушать экспертов по разоружению, заявили в СФ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американские политики, находящиеся в плену двух избирательных кампаний, пока не готовы слушать по существу мнение экспертов по контролю над вооружениями, выступающих за продление действия ДРСМД и СНВ-3, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
В Совфеде в среду прошла встреча российских сенаторов с американскими экспертами по разоружению.
"Нужно четко понимать, что эти эксперты представляли только себя. Они не представляли американскую сторону, госдепартамент или американский конгресс", — сказал Косачев журналистам по итогам встречи.
По словам сенатора, в ходе встречи американские эксперты высказывали свою позицию, и превалирующей, доминирующей была точка зрения в пользу сохранения и продления действия СНВ-3 и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Он подчеркнул, что если бы эта ситуация была очищена от политической конъюнктуры, если бы американские политики были готовы выслушивать мнение экспертов, исходя из содержания этого мнения, а не каких-то сопутствующих факторов, эта позиция была бы востребована.
"Но мы не в такой ситуации. Очевидно, что американские политики сейчас в плену у избирательной кампании, которая начинается (ноябрьские выборы в конгресс), и они еще не вышли из интересов той избирательной кампании, которая прошла", — сказал законодатель.
По его мнению, этот фактор сводит "практически на нет" шансы на то, что мнения экспертов по существу будут услышаны.
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.