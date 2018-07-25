Девять стран Европы предложили Греции помощь в тушении пожаров

Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года

Пожар в городе Рафина в Греции. 23 июля 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Предложения оказать Греции помощь в тушении пожаров, жертвами которых стали свыше 70 человек, поступили в общей сложности уже от девяти европейских стран, сообщила в среду Еврокомиссия.

"Предложения об оказании помощи Греции через механизм гражданской обороны поступили также от Испании, Болгарии, Португалии, Мальты, Хорватии и Черногории", — сообщает ЕК.

Ранее Италия, Румыния и Кипр уже направили свою помощь Греции, предоставив технику и личный состав.

"Через наш механизм гражданской защиты ЕС мы помогли мобилизовать самолеты, транспортные средства, медицинский персонал и пожарных. Вчера вечером у нас были дополнительные предложения, и я благодарю все страны, которые предложили свою поддержку", — приводятся в сообщении слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Кристос Стилианидес, который находится в Афинах.

ЕК продолжает оказывать помощь и другим странам, которые столкнулись с лесными пожарами. В Швеции задействованы семь самолетов, более 300 пожарных и 60 транспортных средств. Для Латвии была задействована спутниковая система Copernicus ЕС, которая помогает властями составлять карты пострадавших районов.

В Греции произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.