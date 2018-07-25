На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Водоканалы Киева будут потреблять необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор, импортированный из Узбекистана, заявил в среду во время селекторного совещания вице-премьер Украины Геннадий Зубко.
"Мы приступили к импортным поставкам (хлора – ред.) из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять (хлор – ред.) из Узбекистана", — заявил Зубко на заседании, которое транслировал украинский "Пятый канал".
Он отметил, что румынский хлор уже потребляют несколько водоканалов в стране, а поставки из Узбекистана ожидаются.
По словам Зубко, импорт хлора стал возможен после того, как президент Украины Петр Порошенко дал указания посольствам найти возможных поставщиков.
Пресс-служба ассоциации Укрводоканалэкология ранее сообщила, что у водоканалов появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.