Додон рассказал, что будет с "безвизом" после выборов в парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью Spunik Молдова рассказал, как будут складываться отношения с ЕС после выборов в парламент страны.
"Это не более чем попытки дезинформировать часть населения Молдовы, и делаются они в рамках предвыборной борьбы, избирательной кампании. Никаких ограничений и изменений в соглашении о безвизовом режиме не может быть. Мы приветствовали это соглашение, когда его приняли", — заявил Додон.
Критика Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС касается совсем других позиций, отметил президент.
"У меня есть определенное мнение, касающееся Соглашения об ассоциации, в основном — его экономической части, по другим же моментам, таким как безвизовый режим, никаких вопросов нет, и быть не может, все ясно и понятно, нужно двигаться дальше", — резюмировал Додон.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на конец ноября 2018 года. Мандат действующего парламента истекает 30 ноября.
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