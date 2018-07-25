Додон рассказал, что будет с "безвизом" после выборов в парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в эксклюзивном интервью Spunik Молдова рассказал, как будут складываться отношения с ЕС после выборов в парламент страны.

Глава государства прокомментировал мнение некоторых экспертов о том, что после парламентских выборов, в случае победы партии социалистов, безвизовый режим Молдавии с Евросоюзом будет отменен.

"Это не более чем попытки дезинформировать часть населения Молдовы, и делаются они в рамках предвыборной борьбы, избирательной кампании. Никаких ограничений и изменений в соглашении о безвизовом режиме не может быть. Мы приветствовали это соглашение, когда его приняли", — заявил Додон.

Критика Соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС касается совсем других позиций, отметил президент.

"У меня есть определенное мнение, касающееся Соглашения об ассоциации, в основном — его экономической части, по другим же моментам, таким как безвизовый режим, никаких вопросов нет, и быть не может, все ясно и понятно, нужно двигаться дальше", — резюмировал Додон.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на конец ноября 2018 года. Мандат действующего парламента истекает 30 ноября.

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