Группировка ИГ* взяла ответственность за стрельбу в Торонто

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто, в результате которой погибли два человека, сообщило агентство Рейтер.

Стрельба произошла в Торонто вечером в воскресенье по местному времени (5.00 мск понедельника), в результате нее погибли два человека и еще 12 пострадали. Полиция сообщила, что злоумышленник был ликвидирован. По данным СМИ, стрельбу устроил 29-летний Фейсал Хуссейн (Faisal Hussain).

Позже родители мужчины заявили телеканалу Global News, что их сын имел серьезные проблемы с психическим здоровьем.

*Террористическая организация, запрещена в России