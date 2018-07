МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Несколько американских авиакомпаний согласились выполнить требования Китая и указывать принадлежность Тайваня КНР в информации о рейсах, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В апреле управление гражданской авиации Китая потребовало от американских авиакомпаний указывать в информации о рейсах принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао КНР. Это требование было резко раскритиковано Белым домом.

Как передает агентство, изменения введут четыре американских авиаперевозчика — American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., United Continental Holdings Inc. и Hawaiian Holdings Inc. По данным источника, компании изменят обозначение принадлежности Тайваня в течение нескольких дней.

"Как и другие авиаперевозчики, American осуществит изменения в соответствии с требованиями Китая. Авиаперевозки — это международный бизнес, и мы придерживаемся правилам стран, где мы работаем",- прокомментировала агентству ситуацию компания American Airlines.

Другая авиакомпания Hawaiian консультировалась с коллегами и представителями власти в США и в КНР прежде чем принять соответствующее решение, сообщил агентству исполнительный директор компании Питер Инграм.

"Наш бизнес связан со значительной международной деятельностью, и мы должны действовать в соответствии с правилами во всех этих юрисдикциях",- отметил Инграм. "Очевидно, иногда это ставит нас в затруднительное положение в одной юрисдикции по отношению к другой", — добавил он.

Сообщается, что авиакомпании надеялись на дипломатическое разрешение ситуации между США и правительством КНР. Другие авиаперевозчики, включая Qantas Airways Ltd., Air France-KLM и Deutsche Lufthansa AG уже согласились пойти на требования Китая.

Управление гражданской авиации Китая не прокомментировало планы американских авиакомпаний. Во время брифинга во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду, что правительство США призовет компании действовать в соответствии с принципом "одного Китая" и внести изменения как можно скорее.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Белого дома сообщило, что Управление гражданской авиации Китая в апреле направило письмо с данными требованиями 36 иностранным компаниям, в том числе американским. США в ответ заявили, что "решительно выступают против попыток Китая вынудить частные компании использовать специальную политизированную терминологию на их общедоступных информационных ресурсах".