Пучдемон назвал сообщения о связи каталонских сепаратистов с Россией фейком

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал фейком информацию о якобы связях каталонских сепаратистов с Россией, она не имеет под собой оснований.

"Есть целый ряд фейковых новостей по этому вопросу", — сказал Пучдемон журналистам в Берлине, добавив, что "нет ни одного свидетельства, которое бы подтверждало это".

По словам экс-премьера, информация о поддержке из России распространялась интернет-ботами, они "несут за это всю ответственность".

Испанские власти неоднократно заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с территорий России и Венесуэлы. Однако при этом они подчеркивали, что не имеют доказательств причастности к этому властей этих стран.

Накануне референдума о независимости автономии в октябре прошлого года некоторые испанские СМИ заявляли о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами". Так, еще в конце сентября El País опубликовала материал под громким заголовком "Русские хакеры помогают поддерживать работу сайта референдумa", в котором утверждала, что организаторы голосования поддерживали работу заблокированных на территории Испании сайтов, посвященных референдуму, с помощью "зеркал", размещенных на доменах за пределами Евросоюза, в частности, в России и странах Центральной Азии.

В Москве позже заявили, что никто не привет ни одного заслуживающего внимания аргумента в пользу якобы имевшего место "вмешательства" России в ситуацию вокруг Каталонии, и назвали эти утверждения голословными.