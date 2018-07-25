Волкер призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Украине следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса, действие которого истекает в октябре.
"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона", — сказал Волкер в интервью "Голосу Америки".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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