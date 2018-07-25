Одесский фестиваль раскритиковали на Украине за фильм с "другом Моторолы"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская журналистка Лена Балаба раскритиковала решение жюри Одесского кинофестиваля, присудившего главный приз фильму "Хрусталь", в котором сыграл российский рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) и его жена Алина Насибуллина.
В 2016 году Прилепин писал, что Хаски приходил к Мотороле "устраиваться на работу" в Донецк, и после беседы командир "Спарты" позвал его к себе работать фотографом. По словам писателя, у этой истории "было продолжение", но публично об этом никто не высказывался.
"Ну вот оказалось, что главный приз ОМКФ достался фильму, где главную роль играет жена рэпера Хаски, и он сам в том кино тоже есть. <…> Это зашквар, малыши", — написала журналистка на своей странице в Фейсбуке.
В комментариях журналистке передали слова режиссера картины Дарьи Жук, которая сказала, что ничего не знала об этой истории.
Съемки фильма "Хрусталь" проходили в Белоруссии. По сюжету главная героиня (Алина Насибуллина) — девушка-диджей — пытается уехать из Белоруссии 1990-х в Америку. Картина будет представлена от Белоруссии на соискание премии "Оскар".