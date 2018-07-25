США продолжат усиливать санкции против России, считает политолог

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Усиление санкций США против России продолжится, что приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений, считает ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко.

Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

"Санкционное давление на Россию продолжало наращиваться, оно будет наращиваться до тех пор, пока Россия не даст на него жесткий ответ", — сообщил РИА Новости эксперт.

По его словам, санкционное давление может снизиться, как только Россия даст ответ подобно тому, что был в 2016 году (приостановка соглашения с США по плутонию). При этом он отметил, что даже проведение второго российско-американского саммита, подобного тому, что прошел в Хельсинки, вряд ли принесет какие-либо улучшения.

Эксперт полагает, что осуществление на практике инициативы сенаторов Грэма и Манендема вполне возможно, так как в США считают, что Россия слишком слаба, чтобы дать достойный ответ.

"Поскольку Россия с 2014 года по сути ни разу нормально не ответила на санкции, кроме одного раза, они считают, что на Россию можно давить дальше", — пояснил эксперт.

"Российско-американские отношения будут ухудшаться и дальше, мы постепенно будем двигаться к изоляции друг от друга", — считает Фененко. При этом он не исключил, что в какой-то момент Москва и Вашингтон могут прийти если не к развалу, то к ограничению дипломатических отношений.