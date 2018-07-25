СМИ узнали о мотивах брата и сестры, осуществивших взрывы в больнице в Лиме

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Взрывные устройства, сработавшие в больнице перуанской столицы Лимы, предположительно, были приведены в действие братом и сестрой, которые хотели отомстить за смерть их матери, сообщает издание Comercio со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Два взрыва произошли во вторник в больнице района Сан-Исидро — один на парковке, второй – в лаборатории. По последним данным пострадали 35 человек. Первоначально власти предполагали, что причиной одного из них стала утечка газа, однако впоследствии полиция обнаружила рюкзак и пряжку, которая могла удерживать взрывное устройство.

Как сообщили в полиции, атаку в больнице, предположительно, совершили Ленин Александр Бенитес Агирре и Клаудиа Росьо Бенитес Агирре, чья мать ранее была доставлена туда на лечение. Позднее женщина скончалась, причиной чего могла послужить ненадлежаще оказанная медицинская помощь.

По данным издания, брат и сестра также получили ранения в результате взрывов и сейчас находятся в критическом состоянии.

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