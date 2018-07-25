При взрыве в пакистанском городе Кветта погибли не менее 22 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Не менее 22 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) в день общенациональных выборов, передает телеканал Geo TV со ссылкой на врачей.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 10 пострадавших.

Согласно уточненным данным, взрыв совершил террорист-смертник, который собирался совершить атаку на один из избирательных участков. На входе в здание его остановили сотрудники полиции, после чего боевик активировал находившееся при нем взрывное устройство. Вскоре после случившегося на место прибыла бригада саперов, которая обнаружила на останках террориста неразорвавшуюся гранату.

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается медицинская помощь, подтвердили собеседники телеканала.

В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в Национальную Ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. Участки по всей стране открылись в 08.00 по местному времени (06.00 мск) и будут функционировать на протяжении 10 часов до 18.00 (16.00 мск). В общей сложности, по данным избиркома, свой голос смогут отдать порядка 105 миллионов граждан.