Не менее семи человек погибли при взрыве на западе Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, не менее 15 получили ранения при взрыве, которые прогремел в среду утром в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, передает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в экстренных службах.

Согласно данным телеканала, взрыв произошел возле одного из полицейских автомобилей, который выполнял патрулирование. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь, подтвердили собеседники телеканала.

В среду в Пакистане проходят выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) страны, а также в региональные законодательные органы. Участки по всей стране открылись в 08.00 по местному времени (06.00 мск) и будут функционировать на протяжении 10 часов до 18.00 (16.00 мск).