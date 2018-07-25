Число пострадавших при взрывах в больнице Лимы возросло до 35 человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число пострадавших в результате двух взрывов в одной из больниц перуанской столицы Лимы возросло до 35 человек, сообщает местное издание Сomercio.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
Первоначально власти предполагали, что один из взрывов произошел в результате утечки газа, однако впоследствии полиция обнаружила рюкзак и пряжку, которая могла удерживать взрывное устройство. По словам Родригеса, полиция считает, что злоумышленники могли таким образом вымогать денежные средства или угрожать неизвестным лицам, однако точно мотив пока не установлен.