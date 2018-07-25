Жертва инцидента в магазине в Лос-Анджелесе скончалась от пуль полицейских

Подозреваемый в стрельбе и захвате заложников в магазине Trader Joe's supermarket в Калифорнии после задержания полицией. 21 июля 2018

Подозреваемый в стрельбе и захвате заложников в магазине Trader Joe's supermarket в Калифорнии после задержания полицией. 21 июля 2018

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Женщина, ставшая жертвой инцидента в магазине Лос-Анджелеса, в котором в субботу забаррикадировался молодой человек, скончалась в результате выстрелов со стороны полицейских, а не злоумышленника, сообщает телеканал CBS.

Инцидент произошел в субботу. После стрельбы в одном из районов Лос-Анджелеса полиция стала преследовать 28-летнего Джина Эвина Аткинса, в ходе погони он несколько раз стрелял в правоохранителей. Молодой человек попытался оторваться от полиции, но разбил автомобиль, вбежал в продуктовый магазин Trader Joe's и там забаррикадировался. Внутри оставались посетители, некоторым из них удалось вылезти в окно. Спустя несколько часов злоумышленник был задержан. Он вышел из магазина в наручниках вместе с пятью заложниками.

Во вторник глава полиции города Майкл Мур сообщил, что в ходе перестрелки со злоумышленником полицейские случайно ранили 27-летнюю сотрудницу магазина Мелиду Корадо. "Вынужден сообщить, что в результате судебной экспертизы мы выяснили, что один из патронов задел мисс Корадо, когда она выходила из магазина и находилась в непосредственной близости к Аткинсу", — сказал он. По его словам, в ответ на стрельбу со стороны злоумышленника полицейские открыли огонь. Пуля, оказавшаяся смертельной, попала в руку и тело Корадо.

Во вторник в суде Аткинсу предъявили обвинения по 30 пунктам, включая попытку убийства и противоправное удержание заложников. Судья определил, что сумма залога составляет 18,7 миллионов долларов.