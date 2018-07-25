Трамп обсудит Иран с главой Еврокомиссии

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Иран, сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

Встреча Трампа и Юнкера запланирована на среду.

"Иран должен оставить свое дестабилизирующее поведение, прекратить спонсировать терроризм. Он постоянно угрожает нашей стране, не говоря уж о нашем единственном союзнике в регионе — Израиле… Я уверен, что Иран будет темой обсуждения завтра в ходе дискуссий с ЕС — как попытаться заставить Иран остановить подобное поведение", — сказал Гидли.

Как ожидается, переговоры Трампа и Юнкера в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.