Замглавы МВБ отказался отвечать, вмешивались ли США в выборы других стран

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель министра внутренней безопасности США Кристофер Кребс отказался отвечать на вопрос конгрессменов, вмешивались ли США в выборы в других странах таким же образом, как это согласно, прозвучавшим от него обвинениям, делала Россия.

"Я не могу говорить об этом", — ответил он на вопрос одной из конгрессвумен в ходе слушаний в Палате представителей по кибербезопасности. На ее уточняющий вопрос, действительно ли он не знает этого, чиновник ответил: "Это выходит за сферу моей ответственности. Моя задача – защищать свою страну от вмешательства".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.