Лавров и Герасимов обсудили с Макроном контакты в "нормандском формате"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (207)

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном минские соглашения и подтвердили намерение продолжить контакты в "нормандском формате", сообщает МИД РФ. Встреча прошла во вторник в Париже.

"Стороны также рассмотрели ход реализации "Минского комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, подтвердив намерение продолжить контакты в рамках "нормандского формата", — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.