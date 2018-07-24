Посольство России настаивает на доступе к материалам дела по ЧП в Эймсбери

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ в Великобритании настаивает на доступе к материалам расследования инцидента в Эймсбери, в то время как британские власти намеренно ограничивают общение с внешним миром всех пострадавших при отравлениях в Уилтшире, заявил пресс-секретарь дипмиссии.

Несколько дней назад пострадавший при отравлении в Эймсбери Чарли Роули был выписан из больницы и теперь находится под наблюдением полиции.

"Произошедшее с британским гражданином не относится к компетенции посольства и не входит в круг вопросов российских консульских служб. Однако в силу того, что британская полиция, политики и СМИ последовательно заявляют о связи отравления в Эймсбери с делом Скрипалей, российская сторона продолжает настаивать на доступе к проводимому "за закрытыми дверями" расследованию", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат привел слова брата пострадавшего Мэтью Роули, согласно которым Чарли находится взаперти в отдельной комнате без доступа к новостям и возможности выйти на улицу.

"Полиция выдала ему телефон и, понятно, контролирует его разговоры. Это напоминает ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипалями, которых британские власти спрятали от британской и международной общественности под надуманными предлогами. Складывается впечатление, что пациентов "выписывают" из больницы с главной целью не допустить их свободного общения с внешним миром. Это элемент общей линии британских властей на засекречивание информации, которая могла бы пролить свет на то, что в действительности произошло в Солсбери и Эймсбери", — заявил пресс-секретарь.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.