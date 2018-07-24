Беналля считает свои действия на акции 1 мая в Париже легитимными

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля считает, что его действия на первомайской демонстрации были легитимными, заявил его адвокат Лоран-Франк Льенар.
"По его собственной оценке, его действия были легитимными. И мы будем бороться в суде, чтобы доказать, что эти действия были легитимными", — сказал адвокат в эфире телеканала BFMTV.
По мнению Льенара, "коллективная истерия развернулась сегодня, после чемпионата мира, чтобы нанести удар президенту республики". "Коллективная истерия, масштабы которой совершенно несопоставимы с теми действиями, о которых мы говорим", — добавил он.
По словам Льенара, речь идёт о том, что Беналля пытался помочь полицейским справиться с нарушителями порядка. Адвокат подчеркнул, что два человека, которые были затронуты действиями Беналля, не были ранены и не подавали жалобу.
Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело в середине прошлой недели после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется.