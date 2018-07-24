В Никарагуа сторонники властей убили гражданку Бразилии

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа. Архивное фото

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа. Архивное фото

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, убита вооруженными сторонниками властей.

Смерть 31-летней Райнейи Лимы подтвердило посольство Бразилии в Манагуа, сообщает портал Nacional . Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале.

По предварительным данным, она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.

Отец погибшей заявил, что она прожила в Никарагуа уже шесть лет и в ближайшее время собиралась вернуться на родину. Лима стала первым иностранцем, о гибели которого в протестах стало известно СМИ.

В Никарагуа с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Президент Даниэль Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.