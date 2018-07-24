Британия и ЕС продолжат на этой неделе обсуждать отношения после Brexit

ЛОНДОН, 24 июл — РИА Новости, Мария Табак. Участники очередного раунда переговоров Великобритании и ЕС в Брюсселе во вторник продолжат обсуждение отношений сторон после Brexit.

Как сообщили РИА Новости в министерстве по делам Brexit, переговоры продлятся на этот раз три дня. Среди стоящих на повестке вопросов – остающиеся проблемы по соглашению о выходе Великобритании из ЕС и вопросы, связанные с североирландской границей. В четверг состоится встреча руководителей делегаций.

Как говорится в опубликованной Еврокомиссией программе переговоров, разговор о будущих отношениях страны и союза пройдет 24 июля. Затем, 25 июля предполагается диалог также о будущих отношениях, плюс о границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также оставшиеся вопросы, связанные с соглашением об отделении Британии от ЕС. На 26 июля запланировано обсуждение оставшихся вопросов по договору о "разводе".

Недавно правительство Великобритании опубликовало так называемую "белую книгу" — доклад с предложениями по будущим отношениям Великобритании и ЕС. Британский премьер Тереза Мэй считает, что Соединенное Королевство и ЕС обязаны найти уникальные решения для сохранения максимально свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода из ЕС. При этом Мэй добавила, что вариант, при котором Северная Ирландия останется в составе ЕС, также неприемлем, поскольку появление реальной морской границы нарушит целостность единого рынка Соединенного Королевства.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.