Додон оценил возможные последствия диалога Путина и Трампа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Диалог президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать решению приднестровского вопроса, написал во вторник на свой странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Я думаю, мы выиграем от диалога Путина и Трампа. Если диалог между ними состоится, тогда у маленьких стран есть шанс попытаться решить наши внутренние проблемы. Считаю, что великие мировые силы смогут найти общий язык, историю успеха в нашем регионе и показать, что можно решать проблемы, которые не решались десятилетиями. Если они захотят найти консенсус, тогда приднестровский вопрос может быть решен на основании принципа постоянного нейтралитета", — говорится в сообщении президента Молдавии в социальной сети.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.