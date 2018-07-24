Турция не поддерживает санкции в отношении Ирана, заявил Чавушоглу

БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддерживает санкции в отношении Ирана.

Ранее Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США "не играть с огнем", предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.

"Мы против санкций против Ирана. Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Великобритании против Ирана", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Баку во вторник.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.