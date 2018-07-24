Необходимость, а не роскошь: в парламенте Армении объяснили покупку ковров

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Новые ковры в парламенте Армении были необходимы, так как старые потерлись и стали уже непригодны для пользования. Соответствующее разъяснение по поводу покупки дал начальник управления по связям с общественностью парламента Князь Сароян, сообщает Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что из госбюджета на покупку ковров для здания парламента было выделено пять миллионов 100 тысяч драмов, что составляет более десяти тысяч долларов США.

"Приобретение новых ковров обусловлено тем, что старые потерлись и уже были непригодны для пользования. Весь процесс закупок происходит в соответствии с установленными процедурами", — написал Сароян на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что старые ковры пока в Национальном собрании, и журналисты в любое время могут увидеть их.

Часть приобретенных в этом году ковров, уже была использована 9 апреля, во время инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна.

Всего приобретено 600 квадратных метров ковров, стоимость одного квадратного метра 8 500 драмов (около 17 долларов США).

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