Необходимость, а не роскошь: в парламенте Армении объяснили покупку ковров

ЕРЕВАН, 24 июл – РИА Новости. Новые ковры в парламенте Армении были необходимы, так как старые потерлись и стали уже непригодны для пользования. Соответствующее разъяснение по поводу покупки дал начальник управления по связям с общественностью парламента Князь Сароян, сообщает Sputnik Армения.
"Приобретение новых ковров обусловлено тем, что старые потерлись и уже были непригодны для пользования. Весь процесс закупок происходит в соответствии с установленными процедурами", — написал Сароян на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что старые ковры пока в Национальном собрании, и журналисты в любое время могут увидеть их.
Часть приобретенных в этом году ковров, уже была использована 9 апреля, во время инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна.
Всего приобретено 600 квадратных метров ковров, стоимость одного квадратного метра 8 500 драмов (около 17 долларов США).
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